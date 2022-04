«I quartieri al centro», lunedì 11 aprile su L’Eco parliamo di Pignolo

L’inchiesta de L’Eco di Bergamo «I quartieri al centro» lunedì 11 aprile tocca Pignolo, un angolo di centro città caratteristico per le sue origini storiche e per il valore degli immobili. Una zona che negli anni ha subito una frattura tra la parte bassa, che si è animata di locali e quindi di vita, e una parte alta più isolata e silenziosa. Questo è anche una parte della città che si fatica a chiamare quartiere. Qui le famiglie sono davvero poche, infatti prevalgono i nuclei unifamiliari, cioè quelli composti da una sola persona. Anche la natalità è indicata con numeri di bilancio decisamente in rosso, così come il numero dei residenti negli ultimi trent’anni.