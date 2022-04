«I quartieri al centro»: Pignolo, famiglie mini e nel 2021 solo 32 bebè - I dati

Qui, le famiglie numerose sono… poco numerose. Le meno numerose in assoluto: è Pignolo lo spicchio della città dove i nuclei familiari sono nel formato più ristretto, con 1,9 componenti in media (la città è a 2,1), e soprattutto il rione dove in proporzione sono meno i nuclei composti da 5 persone (tipicamente, mamma, papà e tre figli) o da 6 o più persone (i genitori e quattro o più figli). È una morfologia familiare mignon, quella del borgo disteso tra il centro e uno dei tanti imbocchi di Città Alta: su 2.483 nuclei che punteggiano il quartiere, solo 53 sono infatti composti da 5 persone (pari al 2,1% del totale dei nuclei, mentre la media cittadina è del 2,9%) e appena 10 quelli composti da 6 o più persone (lo 0,4% del totale, la media cittadina è dell’1%). Prevalgono invece le persone sole, col 50,5% dei nuclei familiari che è di dimensione «unipersonale» (oltre quattro punti percentuali sopra la media cittadina), mentre sono sotto la media le coppie (il 23,1% dei nuclei è composto da due persone, la media cittadina è del 25,3%).

Tendenza di lungo periodo

Chi sceglie di fare figli, in sostanza, ne fa pochi: sono in linea col resto di Bergamo solo le «quote» di nuclei formati da 3 persone (il 13,7% a Pignolo, la media cittadina è del 14,1%) e da 4 persone (il 10,2% a Pignolo, la media cittadina è del 10,3%). La fotografia del 2021 s’inserisce in realtà nel solco di una tendenza a lungo periodo, perché Pignolo è sempre stato un borgo con famiglie poco ampie: già nel 1987 i nuclei unipersonali erano di oltre 8 punti al di sopra della media cittadina, mentre erano più bassi della media i valori per i nuclei composti da 4 persone (13,9% a Pignolo, 17,7% la media cittadina), da 5 persone (4,2% contro il 5,3% di media cittadina) e da 6 o più persone (1,3% contro l’1,7% di media cittadina).

Gli ultimi due decenni, peraltro, hanno confermato – qui come altrove – l’inevitabile calo della natalità. Nel 2003 a Pignolo erano nati 53 bambini, pari a 10,5 nati ogni mille residenti; nel 2021 si è scesi a 32 bebè (con un boom di bambine, 23, contro i soli 9 maschi), cioè 6,6 nati ogni mille residenti. In poco meno di vent’anni, il tasso di natalità si è ridotto del 36,9%: una flessione di dieci punti percentuali più forte della media cittadina. Praticamente invariato il confronto tra 2020 e 2021, attraverso cui leggere un possibile effetto del Covid nelle scelte di vita: nel 2020 erano state infatti 31 le nascite.

Dal 1987 persi mille residenti

Non si sono ristrette solo le famiglie. Inevitabilmente, è l’intera popolazione del quartiere a mostrare numeri «limati». Come in altri spicchi centrali o storici della città, lo spopolamento è immortalato dalle statistiche: il 2021 si è chiuso a 4.813 residenti, alla fine del 1987 erano invece 5.826. In tre decenni e mezzo il borgo ha visto diminuire del 17,4% i propri cittadini, con una perdita secca di 1.013 residenti. La parabola discendente si è osservata in maniera costante dalla fine degli anni Ottanta ai primissimi anni Duemila, dopodiché l’andamento è stato lineare con minime oscillazioni.

Nuova attrattività: lo scorso anno 135 residenti si sono trasferiti altrove, ma nel quartiere sono arrivate 246 persone provenienti da altri rioni o altri Comuni

Nel 2021, primo anno post-Covid, s’è abbozzato comunque un timido recupero: 70 residenti in più, con un incremento dell’1,5% che è decisamente più marcato della media cittadina (+0,3%). Proprio lo scorso anno il saldo dei residenti al netto di decessi e nascite è stato piuttosto effervescente, a conferma di una possibile nuova attrattività: se 135 residenti si sono trasferiti altrove, nel quartiere sono invece arrivate 246 persone provenienti da altri rioni o altri Comuni. Dei 70 residenti in più guadagnati nel 2021, ben 40 sono stati di nazionalità straniera; e questo benché Pignolo abbia solo il 10,5% di abitanti stranieri, un dato decisamente sotto la media cittadina (16,6%).

Dati meno freschi, quelli legati al mercato immobiliare, ricordano invece la frenata patita nell’anno del Covid: nel 2020, segnalava l’Agenzia delle Entrate, le transazioni immobiliari sono state 60, contro le 67 del 2019; immutati però i prezzi di acquisto, appena sopra i 2.300 euro al metro quadrato. Pignolo però, insieme al viale Papa Giovanni, è l’area più ricca della città: qui nel 2020 si sono presentate dichiarazioni dei redditi in media da 39.447 euro annui pro capite, praticamente 12mila euro in più della media cittadina. È come se a Pignolo si guadagnassero mille euro in più al mese, rispetto agli altri rioni.

Ma i giovani resistono