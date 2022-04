I quartieri al centro: Viale Papa Giovanni, una città nella città

L’inchiesta de L’Eco di Bergamo «I quartieri al centro» tocca lunedì Viale Papa Giovanni XXIII, una città nella città, perché insieme alle sue importanti vie laterali, come via Mai, rappresenta l’asse centrale di Bergamo. Una zona che ogni giorno è attraversata da migliaia di persone che accedono al capoluogo ma che negli ultimi trent’anni ha subito uno spopolamento: in pratica ha perso un residente su tre. In quest a parte della città le famiglie sono davvero poche, prevalgono i nuclei unifamiliari. Anche il bilancio della natalità è decisamente in rosso .

I dati completi dal 1987 a oggi che riguardano la centralissima area di viale Papa Giovanni su L’Eco di Bergamo in edicola lunedì 25 aprile con molti altri approfondimenti. Accanto all’analisi statistica della popolazione, la voce dei residenti che parlano delle criticità, come la mancanza di sicurezza. I più anziani ricordano viale Papap Giovanni come parte di una città abitata che ora non esiste più, il viale è vetrina per i turisti, per le persone di passaggio, ma anche per chi vive la zona della stazione nel sottobosco dell’illegalità. In pagina anche la rubrica del «Cosa manca e cosa c’è».

