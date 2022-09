Il grido di allarme dei benzinai: «In gioco la sopravvivenza delle nostre attività»

«Così non riusciamo più ad andare avanti: occorre aumentare il margine ai benzinai, senza aumentare il prezzo del carburante al pubblico, per evitare che chiudano a causa dei costi per l’energia». I rincari, in particolare sulla luce, stanno mettendo in ginocchio gli imprenditori che gestiscono i distributori e le associazioni di categoria che li rappresentano - Figisc Confcommercio, Faib Confesercenti e Fegica Cisl – hanno inviato un’accorata lettera congiunta alle compagnie petrolifere per chiedere un intervento urgente a sostegno della rete. «L’aumento, da 3 e fino a 4, se non 5 volte rispetto al prezzo per ogni Kwh pagato ante crisi, si affianca a margini che restano estremamente risicati e invariati – commentano le associazioni -. Così si rischia di provocare una miscela dirompente per una categoria che si trova ad affrontare un difficile tornante della propria storia, dopo quello determinato dalla pandemia».

Rincari esponenziali e contrazione delle vendite

I benzinai sono in affanno e in grande sofferenza economica, a seguito dell’aumento esponenziale del prezzo dell’energia elettrica necessaria per condurre gli impianti, nel rispetto degli impegni contrattuali. A tutto questo si somma una contrazione nelle vendite come effetto della crisi e della riduzione degli spostamenti in auto. L’aumento dei costi di gestione, ben oltre le soglie dell’inflazione, spinge sempre più i benzinai a riflettere sulla possibilità di continuare la propria attività. «Anche se abbiamo rivisto contratti di fornitura e ridotto l’illuminazione allo stretto necessario, ci troviamo a pagare bollette salatissime - commenta Renato Mora, presidente del gruppo dei gestori distributori carburante di Ascom Confcommercio Bergamo -. A differenza di altre imprese, per onorare i contratti con le compagnie non possiamo agire sui prezzi del carburante, né avere la flessibilità necessaria per condurre un’azienda in termini economici e autonomi. Di contro, se gli accordi rendono complesso, ma non impossibile, intervenire sui prezzi al pubblico, si andrebbe a rialzare una cifra che, nonostante l’intervento per la riduzione delle accise, continua a essere percepita dalla clientela come molto elevata – prosegue Mora -. Senza contare il fatto che la riduzione delle accise e il relativo gravoso onere è stato interamente finanziato dalle gestioni in funzione delle loro giacenze nei serbatoi».

Lo beffa dello sconto sulle accise