Il «panettone sospeso» per aiutare chi è in difficoltà

L’associazione bergamasca «Il Telaio della Missione» quest’anno dedica il «panettone sospeso» a tre situazioni di difficoltà. In Ucraina contribuirà a fornire beni di prima necessità alle vittime della guerra che, con l’avvicinarsi dell’inverno, si prepara a entrare in una delle sue fasi più critiche. A Caserta, a Casa Ruth, affiancherà le Suore Orsoline che accolgono in uno spazio protetto donne scappate dalla tratta della prostituzione. In Albania sosterrà un laboratorio tessile attraverso l’acquisto di materie prime e telai fornendo così opportunità di lavoro alle famiglie del territorio.