Il presidente Mattarella: «I Comuni, baluardo dei cittadini più deboli»

«Società e istituzioni possono vincere soltanto nella chiarezza di obiettivi e valori comuni.I Comuni sono stati fondamentali strumenti e raccordi in quest’impresa che ha saputo innalzare la soglia della protezione sociale». Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’assemblea nazionale dell’Anci (L’associazione dei Comuni d’Italia) alla Fiera di Bergamo ricorda il dramma del Covid ma anche il grande ruolo svolto dagli amministratori locali in quella battaglia.

«La comunità degli amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri - di maggioranza e di opposizione - con passione e abnegazione si è occupata del bene comune dei nostri concittadini» rileva, ricordando altresì come «resteranno scolpite nelle nostre menti le immagini terribili dei camion militari che portano via i feretri di tante persone morte a causa del virus. Non le dimenticheremo. Rappresentano un monito permanente».