Il Rasgamènt torna dopo due anni, bruciata in piazzale Alpini la «mia òia» - Foto e video

Giornata di festa sabato 26 marzo in piazzale Alpini, dove dalle 15 sono tornati i colori, i canti e i balli delle band e dei gruppi folkloristici (qui il video e la fotogallery del pomeriggio) che tanto sono mancati ai bergamaschi. La pandemia ha reso difficile, in questi due anni, le esibizioni e gli spettacoli organizzati come da tradizione dal Ducato di Piazza Pontida. L’entusiasmo ha trascinato la gente, che ha avuto l’opportunità di vedere dal vivo i gruppi Orobico, Arlecchino 1949, Associazione Cultural Bolivia, Ads Arabesque Danse Pedretti e Monster Country Group. Il duca di Piazza Pontida, Mario Morotti, ha presidiato piazzale Alpini già dalla prima mattina. «Siamo felicissimi di essere tornati, come ai vecchi tempi, alle esibizioni dei nostri fantastici gruppi – ha commentato il duca «Smiciatöt» -. Regaliamo a tutti i bergamaschi due splendide giornate di spensieratezza e di divertimento, senza dimenticare le nostre tradizioni. Dopo due anni di assenza abbiamo anche avuto la fortuna di godere di due splendide giornate di sole, con temperature veramente gradevoli. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso di portare avanti l’organizzazione, i partecipanti alla sfilata e naturalmente il nostro splendido e affezionato pubblico».

Il «Rasgamènt de la Ègia» in piazzale Alpini

La«Ègia piö bèla»

Dopo gli spettacoli e le esibizioni pomeridiane, alle 19,30 è stata la volta della musica dal vivo con la M. Street Band, a cui è seguita la presentazione dei carri allegorici e l’originale concorso di bellezza, dove è stata eletta la «Ègia piö bèla». Tra le sette concorrenti, Anna Zerbini con «Pota, non so se si nota - The music show» dal rione San Salvatore di Tagliuno a Castelli Calepio, si è aggiudicata la fascia di Miss Oriocenter 2022 , che sarà al fianco del Duca durante la sfilata di Mezza Quaresima.

La Ègia piö bèla col duca

(Foto di Yuri Colleoni)

Il Rasgamènt

La serata si è conclusa con l’attesissimo appuntamento del tradizionale «Rasgamènt de la Ègia», con il Ducato di Piazza Pontida che ha mandato al rogo la «mia òia», per sensibilizzare tutti i protagonisti delle tradizioni popolari che, a cavallo della pandemia, hanno appunto perso la voglia di dedicarsi a questo mondo. Il «rasgamento» è stato celebrato dopo la lettura del «Testamènt de la Ègia», scritto dalla poetessa Anna Rudelli e letta da Giovanna Assi e dalla premiazione degli allievi della 2A della scuola Fantoni per i migliori bozzetti della «Ègià» con Valentina Frattini, Anna Rodolfi e Claudia Dozio, accompagnate dalla docente Alessandra Burini.

Il rogo della vecchia

(Foto di Yuri Colleoni)

Il grande pubblico ha applaudito fragorosamente gli spettacoli, in attesa di ammirare domani, domenica 27 marzo, i carri allegorici che trasformeranno la città in un palcoscenico a cielo aperto. Durante le premiazioni che seguiranno la sfilata, il sindaco Giorgio Gori riceverà il riconoscimento di «Bergamo Città del Folklore». Anche la solidarietà è protagonista della manifestazione, grazie alla lotteria, con 5 mila biglietti venduti, ideata dal Ducato con i premi messi a disposizione da Oriocenter per l’associazione Spazio Autismo.