Il ricordo dei morti nella pandemia

Alle 20 i rintocchi delle campane Alle 20 Bergamo sarà investita dal suono delle campane di tutta la città: un ricordo delle vittime della pandemia in una giornata ricca di iniziative.

Dopo la posa di una corona di fiori da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi davanti alla stele delle vittime al Cimitero maggiore e l’inaugurazione del bosco della Memoria, nella chiesa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII è stata accesa la fiaccola benedettina «come simbolo di rinascita e speranza, per tutto il Paese».

Anche in questo caso la cerimonia è stata chiusa al pubblico con solo poche persone presenti fra cui i sindaci di Norcia, Cassino e Subiaco e l’assessore lombardo ai trasporti Claudia Maria Terzi. «La fiaccola benedettina - ha sottolineato la direttrice generale dell’ospedale Maria Beatrice Stasi - ci riempie d’orgoglio. Si tratta di una iniziativa che ha fatto il giro dell’Europa, che ogni anno tocca un luogo simbolo dell’Europa, dal Parlamento europeo ai campi di concentramento».

È poi toccato di nuovo al Cimitero maggiore ospitare la preghiera interreligiosa per le vittime. E sempre al cimitero è stata inaugurata la mostra fotografica «Pandemia» con immagini dei mesi del lockdown del fotografo Lorenzo Zelaschi a cui si aggiungono immagini degli archivi comunali e del personale del monumentale. «Il coraggio e la memoria» è invece il titolo dell’installazione sonora allestita all’ospedale Humanitas Gavazzeni.

Alle 20, in ogni parrocchia della diocesi suoneranno i rintocchi de «La campana del ricordo» : ogni parrocchia è invitata a suonare le campane «a morto». «Il Vescovo Francesco desidera che tutte le comunità si uniscano in preghiera, affidando al Signore i molti defunti e chiedendo il conforto della fede per i loro familiari. Ogni parrocchia è invitata a suonare le campane “a morto” così che i rintocchi raggiungano tutti ovunque si trovino, nelle case, negli ospedali, nei luoghi di lavoro e sarà un invito a sostare in un breve momento di silenzio e raccoglimento» si legge sul sito della Diocesi di Bergamo.

Alle 20,30 nella cattedrale di Sant’Alessandro, prima edizione di «Musica per la Rinascita»: il maestro Damiana Natali dirigerà 80 artisti ed eseguirà la propria composizione «Dona Pacem». In diretta da Bergamo Tv canale 17, poi in streaming.

