Draghi al cimitero e al Bosco della Memoria

Nel pomeriggio ecco tutte le iniziative Con approvazione definitiva della legge, Il 18 marzo sarà la giornata nazionale per le Vittime del Covid , giorno in cui a Bergamo il convoglio militare portava, con tutto il suo carico di dolore, le bare dei suoi defunti in altri territori per la cremazione.

Un giorno importante, quello di questo giovedì, con Bergamo che ricorderà i suoi morti e il suo immenso dolore, un anno dopo. A rendere omaggio anche il presidente del Consiglio Mario Draghi che sarà a Bergamo nella mattinata. Una cerimonia blindatissima, che sarà trasmessa in diretta dalla Rai.

Alle ore 11, con il presidente del Consiglio Mario Draghi, verrà deposta una corona di fiori al Cimitero monumentale della città e con la presenza del premier, alle ore 11.15, al Parco della Trucca si svolgerà l’inaugurazione del Bosco della Memoria con la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi. Durante la cerimonia sono previsti saluti e interventi istituzionali.

Dalle 14 proseguiranno le cerimonie di commemorazione con le istituzioni del territorio, sempre chiuse al pubblico per evitare assembramenti, ma accessibili attraverso dirette online e i media che potranno seguire e diffondere le immagini. All’esterno del Papa Giovanni XXIII, ci sarà la fiaccola benedettina come simbolo di rinascita e speranza, per tutto il Paese: la fiaccola sarà accesa con una cerimonia in forma statica e ridotta alla presenza dei sindaci di Cassino, Norcia e Subiaco e di una rappresentanza di medici, ricercatori, infermieri e operatori sanitari dell’ospedale.

Alle 16 al cimitero monumentale di Bergamo, è in programma la cerimonia interconfessionale e interreligiosa di commemorazione delle vittime dell’epidemia, poi trasmessa da BergamoTv alle ore 20,30; a seguire «Primavera» mostra fotografica.

Alle ore 17,30 in Humanitas Gavazzeni, «Il coraggio e la memoria», installazione sonora con brani tratti dall’omonimo libro che narra la storia dell’ospedale durante il Covid. Alle ore 20, in ogni parrocchia della diocesi «La campana del ricordo»: ogni parrocchia è invitata a suonare le campane «a morto».

Alle ore 20,30 nella cattedrale di Sant’Alessandro, prima edizione di «Musica per la Rinascita»: il maestro Damiana Natali dirigerà 80 artisti ed eseguirà la propria composizione «Dona Pacem». In diretta da Bergamo Tv canale 17, poi in streaming.

Inoltre sono previste bandiere a mezz’asta in tutte le sedi della Regione Lombardia e, a Palazzo Lombardia, a Palazzo Pirelli e nelle altre sedi territoriali, alle ore 11, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime. Infine, la sera, i belvedere di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli saranno illuminati con il tricolore. Il governatore Attilio Fontana sarà a Bergamo in occasione della visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per le celebrazioni in ricordo delle vittime del Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA