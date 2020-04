Il vescovo al Winter Garden Hotel

«La preghiera ci dona forza» «La preghiera alimenta la forza interiore ed è anche capace di dare vigore ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti e anche alla nostra salute».

«Sono venuto semplicemente per una preghiera. La preghiera alimenta la forza interiore ed è anche capace di dare vigore ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti e anche alla nostra salute. È una preghiera che ci unisce anche tra sconosciuti e che vi unisce a tutte le persone che avete nel cuore e ora non sono qui. Ma il cuore si allarga a tutti quelli che vi sono stati d’aiuto in queste settimane, nei momenti più duri e acuti. Questo è un luogo d’accoglienza». Sono queste le parole del vescovo mons. Francesco Beschi, in visita nel pomeriggio di domenica 26 aprile al Winter Garden Hotel.

Una bellissima foto al Winter Garden Hotel

(Foto by Colleoni)

Monsignor Beschi ha pregato insieme a molti pazienti, anche affacciati dalle terrazze delle camere che danno sul cortile interno. Presenti anche i promotori dell’accoglienza.

