In gita in moto sul lago, scontro con un’auto: ferito un 44enne a Sarnico Era in moto con un gruppo di amici, si è scontrato con un’auto a Sarnico: è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo.

Incidente intorno alle 11 di sabato 26 giugno a Sarnico, all’altezza del lido Nettuno. Dalle prime informazioni raccolte, un milanese di 44 anni si trovava con un gruppo di amici e stava andando a fare un giro in moto sul lago.

Per cause ancora da accertare lo scontro, con un’auto che stava transitando su via Predore. L’uomo è caduto a terra e subito è stato soccorso: sul posto un’ambulanza che ha trasferito l’uomo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni paiono gravi, fortunatamente non è in pericolo di vita.

