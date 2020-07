In Presolana l’abbraccio a tutti i morti



Dalle 11.30 la diretta con il vescovo Ci sarà anche un intenso filmato sulle celebrazioni del vescovo durante la pandemia e trasmesse dalla televisione. Segui qui la diretta.

La celebrazione della Messa in ricordo delle vittime del Covid-19, da parte del vescovo Francesco Beschi, ai 2.085 metri d’altitudine della cappella Savina, in Presolana, domenica 5 luglio alle 12, sarà un momento particolarmente intenso anche se, raccogliendo l’invito degli organizzatori (l’Osservatorio permanente per le montagne bergamasche, la Curia, il Club alpino orobico e la Provincia), la partecipazione avverrà restando nelle proprie case, rispettando così tutte le norme di sicurezza richieste in questo periodo.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Bergamo Tv (canale 17 del digitale terrestre e in streaming su www.bergamotv.it e www.ecodibergamo.it) che, in collaborazione con la rivista Orobie, proporrà uno speciale di «Orobie Extra» con inizio alle 11,30. Il direttore di Orobie, Paolo Confalonieri, parlerà della prima Giornata regionale delle montagne, che si terrà proprio domenicai in tutta la Lombardia, voluta dal Consiglio del Pirellone per promuovere e valorizzare i territori montani e sostenere la gente che nelle terre alte vive e lavora. In concomitanza con questo appuntamento anche il numero di luglio di Orobie, ora nelle edicole, è interamente dedicato alla montagna, ai sentieri e ai rifugi.

Ma questa prima Giornata si intreccia inevitabilmente all’emergenza Covid-19. Durante la trasmissione verrà proposta una sintesi dei momenti di preghiera, delle Messe e degli incontri che in questi mesi monsignor Beschi ha proposto, attraverso Bergamo Tv, in tutta la Bergamasca. Fino alla celebrazione della Messa dai 2.085 metri della cappella Savina. Rinnovando l’invito a non raggiungere la cappella Savina domenica, i promotori raccomandano il rispetto delle indicazioni sul distanziamento personale durante le escursioni. Ai rappresentanti delle istituzioni che interverranno alla Messa e a coloro che percorreranno il sentiero dal passo della Presolana al rifugio Medici verrà consegnato un kit per la prevenzione Covid-19 con mascherina, salviettine igienizzanti e guanti, con il sostegno di Paolo Franco presidente di Uniacque spa e la collaborazione di Annalisa Lanfredi di Pulistar.

