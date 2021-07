In via Previtali assembramenti, liti e clienti ubriachi: chiuso un locale Il questore sospende la licenza per otto giorni. Il 29 giugno, davanti a un bimbo di un anno, è stato ferito un agente che era intervenuto per una lite familiare.

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio e di monitoraggio dei locali pubblici ha sospeso per otto giorni la licenza di un locale, «La Comadrita» in via Previtali 32 a Bergamo. Il Provvedimento, disposto dal Questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, si è reso necessario a seguito di numerose violazioni della normativa sul distanziamento sociale, sul mancato rispetto di normative di natura amministrativa e degli orari di chiusura, sulla riscontrata presenza di pregiudicati, oltre che a un episodio avvenuto nella notte del 29 giugno, in cui uno degli avventori ubriaco, facendosi scudo con il figlio di un anno, ha opposto resistenza e procurato lesioni a uno degli operatori delle volanti intervenuti a seguito di una lite familiare.

