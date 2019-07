Incidente a Cavernago nella notte

Auto esce di strada: 5 feriti, uno grave L’incidente pochi minuti prima dell’una della notte tra martedì 30 e mercoledì 31 luglio.

È finita in un campo ai margini della strada, il bilancio dell’incidente è di cinque feriti di cui uno più grave trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. L’auto stava procedendo sulla statale 48 in territorio di Cavernago verso l’uno della notte tra martedì 30 e mercoledì 31 luglio.

Sul posto due ambulanze e un’auto medica e una pattuglia dei carabinieri del comando provinciale di Bergamo.

