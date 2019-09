Incidente frontale nella notte

Grumello, quattro feriti - Foto Lo schianto è avvenuto alle 4 di domenica 1°settembre.

Sono dovute intervenire tre ambulanze e i carabinieri di Bergamo alle 4 di mattina di domenica 1° settembre a Grumello del Monte per un incidente frontale tra due auto avvenuto in via dei Morenghi. La dinamica resta poco chiara ma le due auto, una Seat Altea con a bordo padre, figlio e altri 2 amici di Gorlago, è andata a cozzare contro una Dacia Duster guidata da un 24enne di Villongo.

Fortunatamente solo un grosso spavento, tra i quattro coinvolti tre sono si sono feriti in maniera non grave e sono stati trasportati all’ospedale di Chiari e di Seriate per accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA