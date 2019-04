Incidente in A4, code verso Brescia

Coinvolti anche due bimbi di 4 e 6 anni Schianto in autostrada sabato 20 aprile. Nello scontro tra due auto che sta causando code tra Bergamo e Telgate, coinvolti anche due bambini di 4 e 6 anni.

Due ambulanze e un’auto medica sono accorse in A4 poco dopo Seriate, sabato mattina verso le 9.30. Due auto si sono scontrate e ci sono quattro feriti. Tra questi anche due bambini di 4 e di 6 anni. Non si conoscono ancora le loro condizioni, ma non sarebbero gravi.

Sul posto si sono formate subito code, visto anche il traffico abbastanza intenso. da bergamo e sino all’uscita di Seriate in direzione Brescia.

