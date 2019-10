(Foto by Archivio)

Code in autostrada (Foto by Archivio)

Incidente in A4, code

Ferito motociclista 44enne È successo giovedì 3 ottobre verso le 14 nel tratto tra Dalmine e Bergamo.

Un incidente che ha visto coinvolta una moto, è accaduto verso le 14 di giovedì 3 ottobre in autostrada A4 nel tratto tra Dalmine e Bergamo in direzione della città.

Un 44enne a bordo della motocicletta caduto rovinosamente a terra è rimasto ferito. È stato trasportato in codice giallo in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Nel tratto interessato dallo schianto si sono formate subito lunghe code.

