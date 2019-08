A4, tamponamento tra tir e furgone

Autostrada riaperta solo alle 13 Lo schianto è avvenuto verso Travagliato in direzione Bergamo lunedì 26 agosto alle 10.45, il tratto è stato chiuso sino alle 13.

Si sono formate subito lunghe code in direzione Bergamo per un tamponamento che ha visto coinvolti un furgone e un mezzo pesante sull’A4 in territorio della provincia di Brescia in direzione Bergamo.

Lo schianto si è verificato tra Castegnato e Brescia Ovest e il tratto di autostrada è stato chiuso per consentire ai soccorsi di operare in sicurezza nel recupero dei mezzi.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso, un’ambulanza e un’auto medica da Brescia. Ci sarebbero due feriti.

Il tratto di autostrada è stato riaperto solo verso le 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA