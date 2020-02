Incidente in A4 e Tangenziale Est

Champions, odissea per arrivare a San Siro Un incidente avvenuto in autostrada tra Dalmine e Capriate e due tamponamenti in Tangenziale Est stanno causando code. Per andare da Bergamo a Milano ci voglio quasi due ore.

Odissea per i migliaia di tofosi bergamaschi che si stanno recando a San Siro per la sfida di Champions tra Atalanta e Valencia che si gioca stasera alle 21. Chi ha deciso di partire nel pomeriggio deve fare i conti con una situazione viabilistica pessima. Due incidenti uno in A4 Tra Dalmine e Capriate e l’altro in Tangenziale Est stanno causando code verso Milano . Google Maps alle 17 da un tempo di percorrenza di quasi due ore.

