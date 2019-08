Incidente stradale nel Veronese

Muore dopo nove giorni di ospedale Si chiamava M.R. ed è morto dopo nove giorni di Terapia intensiva a causa di un incidente nel Veronese: aveva 27 anni e aveva avuto un incidente sulla strada per Villafranca. Risiedeva nella Bergamasca.

La notizia è stata riportata on line da Veronasera.it: l’incidente si era verificato lo scorso 18 agosto scorso a Vigasio, intorno alle 19.30. Il giovane, di origini marocchine, era residente in provincia di Bergamo, ma il suo domicilio era nella Bassa Veronese.

Marouan Rekkab era alla guida di una Volkswagen Golf quando è finito nella corsia di marcia opposta. In quel momento, sopraggiungeva una Ford Galaxy che si è scontrata frontalmente con la Golf. Nella Galaxy viaggiavano un uomo, una donna ed una ragazzina. L’uomo e la ragazzina sono stati portati all’ospedale di Villafranca in condizioni non gravi. La donna invece è stata condotta a Borgo Trento dove si è ripresa. In gravissime condizioni il 27enne, trasferito in Terapia intensiva dove, dopo 9 giorni, è deceduto.

