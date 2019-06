Incidente sulla Bergamo-Lecco

Muore motociclista di 45 anni Un motociclista di 45 anni ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 23 giugno in provincia di Lecco, a Monte Marenzo, verso il confine con la provincia di Bergamo, a seguito dello scontro con un’auto e una rovinosa caduta.

L’incidente è avvenuto in frazione Levata, lungo la Lecco-Bergamo, in frazione Levata di Monte Marenzo. Sul posto sono state inviate unità di pronto intervento con un’ambulanza e un’automedica ma per l’uomo, residente a Calolziocorte, non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

