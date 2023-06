Incidente sull’A4: 7 chilometri di coda in mattinata tra Bergamo e Grumello

Poco prima delle 11 di sabato 17 giugno sulla A4 Milano-Brescia nel tratto compreso tra Bergamo e Grumello in direzione Brescia, si registrano sette km di coda in aumento a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 182 che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.