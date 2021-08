Incidente tra due auto: in tilt il traffico in circonvallazione Impatto tra due utilitarie senza feriti gravi in circonvallazione Paltriniano. Lunghe code verso le valli.

Ha creato lunghe code in direzione delle valli un tamponamento tra due auto all’altezza della rotonda di San Giovanni Bosco a Bergamo. L’impatto tra una Panda e una Peugeot è avvenuto poco prima delle 13 di sabato 21 agosto lungo la circonvallazione Paltriniano. Sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze e l’auto medica per soccorrere le due coppie a bordo delle rispettive auto: una coppia di 53 e 54 anni e una di 60 e 63 anni. Dai primi riscontri non ci sono feriti gravi. La Polizia locale di Bergamo è intervenuta per i rilievi del caso e per regolare il traffico: si sono formate lunghe code fino a due chilometri ormai in fase di deflusso.

