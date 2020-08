Incidente tra mezzi pesanti in A4

Autostrada chiusa, e code verso Bergamo L’incidente alle 15.42 nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Bergamo.

Sulla A4 Milano Brescia è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Brescia, a causa di un incidente avvenuto tra due mezzi pesanti all’altezza del km 133.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale di Autostrade per l’Italia.

Sono tre i chilometri di coda.

Per chi è diretto verso Bergamo si consiglia di prendere la A50 per proseguire sulla A51 con rientro in A4 in direzione di Brescia; mentre per chi proviene da Varese si consiglia di prendere la A52 in direzione di Monza per poi rientrare in A4.

