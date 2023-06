Incidenti, anno negativo: già 22 vittime da gennaio. «Più prevenzione, a partire dalle scuole»

«Con la vittima di Spirano purtroppo quest’anno saliamo già a 22 morti sulle strade. Un dato preoccupante, che l’anno scorso avevamo raggiunto a inizio luglio. Il trend è dunque negativo. Serve puntare di più sulla prevenzione». Ivanni Carminati, fondatore e presidente della sezione di Bergamo dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada rilegge più volte i numeri degli incidenti con esito mortale che si sono verificati da gennaio a ieri nella nostra provincia. Ed è preoccupato: «Spesso all’origine ci sono delle disattenzioni, come nel caso della donna di 92 anni che è stata investita sulle strisce pedonali in via Corridoni a Bergamo e che è poi morta dopo due giorni».