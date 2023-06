Investimento sulle strisce pedonali a Bergamo, grave 92enne

Grave incidente in via Corridoni, a Bergamo nella mattinata di giovedì 8 giugno: all’altezza del civico del 7 una Golf guidata da un 31enne, bergamasco, ha investito una donna di 92 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

L’impatto è stato molto violento e la signora, che probabilmente stava andando a fare la spesa nella zona, è stata sbalzata per una decina di metri, cadendo a terra. Gravissime le sue condizioni, sul posto due ambulanze: la 92enne è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per i rilievi e mettere in sicurezza la zona anche la polizia locale di Bergamo.