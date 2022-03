La carovana Italtrans rientra con i pullman carichi di persone salvate dalla guerra

Un viaggio di 3.900 km

Attraverso Slovenia, Ungheria e Romania, in un viaggio di quasi 3.900 chilometri, la «carovana» – a cui si sono aggiunti due pullman – è giunta sino a Cernivtsi, a 40 chilometri da Kiev, dove sono stati consegnati i beni raccolti. E quei pullman, al ritorno, si sono trasformati in uno scrigno di accoglienza: hanno infatti ospitato donne e bambini in fuga dalla guerra, che alle spalle hanno lasciato mariti e padri chiamati al fronte. Ora i profughi, che grazie a questa «spedizione» hanno trovato salvezza, sono ospiti della Comunità di Santa Fede di Cavagnolo, nel Torinese.

Quei pullman, al ritorno, si sono trasformati in uno scrigno di accoglienza: hanno infatti ospitato donne e bambini in fuga dalla guerra, che alle spalle hanno lasciato mariti e padri chiamati al fronte.

La generosità è stata anche quella degli autisti che non hanno esitato nel partire verso il teatro di guerra. «Vorrei ringraziare tutti questi autisti, che non ci hanno pensato due volte a partire pur di fronte a una situazione tanto difficile», racconta Rodica Mistreanu, 35enne di Villongo, di origini romene: suo marito Viorel Mistreanu, 37 anni, anch’egli romeno, è stato uno di loro. «Quando gli è stato proposto, ne abbiamo parlato e abbiamo deciso che era giusto impegnarsi anche per questo compito – spiega la donna –. Abbiamo una bambina piccola di soli 8 mesi: ma non ci siamo mai tirati indietro, e anche stavolta è così». Anche col Covid era stato così: Rodica Mistreanu ha sfidato da vicino la pandemia, è un’infermiera. «Se non avessimo una bambina piccola – riflette la donna –, sarei partita anche io per questo viaggio: è una situazione terribile quella che stiamo vedendo, ma la generosità di tutti è un messaggio forte».