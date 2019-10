«La nostra domenica in famiglia?

In strada a ripulire le Cinque Vie» «Siamo stanchi di segnalare questo disagio e in assenza di una risposta concreta abbiamo scelto di occuparcene noi in prima persona». È questa la motivazione che ha spinto due famiglie con i loro piccoli figli a scendere in strada «armati» di guanti, scope, secchi e spazzole per pulire la pavimentazione sotto il porticato che dalle Cinque Vie porta verso Piazza Pontida.

Le ha incontrate Laura Marino, rappresentante del Comitato civico San Leonardo (nato nel settembre 2017), la quale ha voluto trarre spunto dalla loro iniziativa organizzando lei stessa una giornata di pulizia nel quartiere, aperta a chiunque voglia partecipare, domenica 13 ottobre a partire dalle 9,30 con ritrovo di fronte al pozzo di Borgo San Leonardo. «Queste persone – spiega Marino – sono Silvia Gamba e Giorgio Chiarello con la moglie Tamayo Horiuchi e i rispettivi giovani figli e risiedono nel Borgo San Leonardo. Sono stati loro a dare il via a questa idea educativa e di grande valore sociale ed è per questo che il Comitato ha deciso di far tesoro del loro esempio e con le stesse famiglie intende promuovere l’iniziativa nel quartiere, coinvolgendo anche tutte le altre realtà associative».

Domenica scorsa le due famiglie hanno raccolto tanti mozziconi di sigarette, gomme da masticare, escrementi di cani e gatti, bottiglie, rifiuti mal posizionati per la raccolta. «Noi sosteniamo questi gesti dalla forte funzione educativa – continua la rappresentante del comitato – anche per la partecipazione dei giovani figli che prendono spunto dall’esempio positivo dei genitori. Nello stesso tempo riteniamo che una piccola quota delle tasse pagate per la pulizia delle strade possa essere riconosciuta come sgravio alle attività commerciali che partecipano a queste iniziative, pulendo una parte di suolo pubblico o venga destinata alle iniziative organizzate nel borgo. Inoltre partecipiamo e siamo solidali con il Comitato attivisti civici per Bergamo, che vuole rivolgersi a tutta la città e per questo pensiamo che sarebbe bello che questa iniziativa venisse organizzata in tutti i quartieri. Infine vorremmo venisse realizzata una bacheca espositiva in ogni quartiere dove possano essere pubblicizzate le attività delle associazioni». «Tengo a sottolineare – conclude Laura Marino – che quello che ci spinge è il forte amore per la nostra città, per questo vogliamo una Bergamo pulita e ci impegniamo anche in prima persona per raggiungere questo obiettivo».

