La notte più lunga sta per arrivare. Santa Lucia, tutti gli appuntamenti nei musei, a teatro, al cinema e nei quartieri Bergamo si prepara a festeggiare la Santa più amata dai bambini, con un ricco palinsesto di eventi proposti dalle istituzioni e dalle associazioni culturali della città.

Percorsi guidati, laboratori e spettacoli per famiglie e bambini, momenti di condivisione, divertimento e scoperta per ritrovare il vero valore del dono e vivere lasciarsi incantare ancora una volta da questa magica ricorrenza. Il Comune di Bergamo ha raccolto un calendario di iniziative, curato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con: Accademia Carrara, GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Museo Civico di Scienze Naturali «Enrico Caffi», Museo delle Storie di Bergamo, Orto Botanico di Bergamo «Lorenzo Rota», Sistema Bibliotecario Urbano, Spazio di Quartiere Celadina, ASD Trebisonda, Associazione Arts, Fondazione Benedetto Ravasio, Teatro Prova, Pandemonium Teatro, Teatro Caverna, Lab 80 film.

«Questa Amministrazione riconosce il valore delle ricorrenze annuali, occasioni di festa e di condivisione la cui presenza si è dimostrata ancor più importante durante i difficili mesi di isolamento e di restrizione dovuti alla pandemia. Nel 2020 non sono mancate le iniziative dedicate a Santa Lucia, seppur completamente online, ma è con gioia che quest’anno si torna a festeggiare in presenza, con le dovute attenzioni, una tradizione così sentita e attesa da grandi e piccini - ha detto l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti -. L’Assessorato alla Cultura desidera raccogliere e valorizzare le tante iniziative proposte in città dai musei, i teatri e le associazioni, il cui impegno e la cui creatività non hanno mai smesso di tenere accesa la cultura e la socialità anche nei tempi più bui. Sono molte e variegate le occasioni per stare insieme e lasciarsi incantare, a tutte le età, dall’arrivo di Santa Lucia e delle feste».

Santa Lucia nei musei

Domenica 5 dicembre

MUSEO DELLE STORIE DI BERGAMO

Palazzo del Podestà, Museo del Cinquecento, piazza Vecchia – ore 16:00

Storia, cucina e fantasia!

Laboratorio con visita tematica per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni.

Un divertente biathlon a spasso per il mondo tra odori, sapori e colori che dalle tavole rinascimentali sono arrivati sino ad oggi. Tutti i cinque sensi verranno messi alla prova in questa sfida letteralmente senza frontiere per eleggere la migliore brigata di cucina natalizia.

Prenotazione obbligatoria: www.ticketlandia.com - Ingresso gratuito in museo - costo dell’attività 5 € per adulti e 3 € per bambini (6-11 anni) - i bambini devono essere accompagnati da almeno un adulto partecipante. Numero massimo di partecipanti: 15

Domenica 12 dicembre

MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI CAFFI

Piazza Cittadella, 10, Bergamo – I° turno ore 15:00 e II° turno ore 16:00

Guardo, toccoo, annuso e ascolto la Natura

Domenica 12 dicembre

ACCADEMIA CARRARA

Piazza Giacomo Carrara 82 – ore 16:30

Sui passi di Santa Lucia

Percorso guidato per famiglie con bambine e bambini dai 5 agli 11 anni.

Il giorno più atteso dell’anno sta arrivando, Santa Lucia è vicina! Qualcuno potrebbe giurare di averla vista, altri non l’hanno mai incontrata, ma Lei, con il suo asinello, è di sicuro entrata in casa a lasciare i regali e a rifocillarsi. Questa volta la Santa è passata anche in museo: seguiamo le sue tracce e scopriamo il suo cammino!

Prenotazione obbligatoria: [email protected] – 328 1721727 - Ingresso bambini gratuito; ingresso adulti € 8 (salvo gratuità); attività gratuita. Numero massimo di partecipanti: 20

Domenica 12 dicembre

GAMeC - GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Via San Tomaso 53 – dalle 16:30 alle 18:30

Aspettando Santa Lucia

Laboratorio gratuito per bambini dai 6 ai 10 anni.

In viaggio, passo dopo passo, in cerca della magia nascosta tra le pieghe della “materia in trasformazione”. Incontreremo piccoli cristalli rilucenti, nuvole sospese, passeggeremo su un tappeto di conchiglie che sussurra all’orecchio di un tempo e di un mare lontano... e tanto altro ancora.

Prenotazione obbligatoria: [email protected] – 035 270272 (da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00). Numero massimo di partecipanti: 15

Lunedì 13 dicembre

ORTO BOTANICO DI BERGAMO LORENZO ROTA Sezione di Città Alta

Una Finestra sul Paesaggio

Scaletta di Colle Aperto – ore 15:00

Santa Lucia e il suo asinello

Laboratorio gratuito per famiglie e bambini dai 4 ai 12 anni. Laboratorio per famiglie a cura di Clarissa Capozzi, collaboratrice dell’Orto Botanico.

Basta un poco di foglie, rametti e creatività per realizzare addobbi naturali e conoscere insieme questa figura così importante della nostra tradizione.

Prenotazione obbligatoria: www.eventbrite.it/e/biglietti-santa-lucia-e-il-suo-asinello-215626232867 - 035 286060 - [email protected] Numero massimo di partecipanti: 15

Santa Lucia a teatro e nei cinema

Domenica 5 dicembre

TEATRO SANT’ANDREA

Via Porta Dipinta 37 – ore 10:45 e ore 15:30

Antico racconto di Natale

Teatro di burattini. Per tutti, dai 3 anni.

A cura di Associazione Arts, in collaborazione con Fondazione Ravasio - Museo del Burattino

Spettacolo di Compagnia Teatro dei Burattini di Como, di e con Dario Tognocchi e Paola Rovelli

Ispirato alla tradizione popolare e ai canovacci dell’800. Un tempo, artisti girovaghi si esibivano, di paese in paese e di cascina in cascina, mettendo in scena le vicissitudini di Maria e Giuseppe, la Santa Coppia che va a Betlemme. Briganti e diavoli infatti cercano in ogni modo di impedire il loro viaggio: si travestono, irretiscono contadini e pastori e creano ogni sorta di impedimento, tra deserti notturni e piramidi misteriose. Uno spettacolo ricco e coinvolgente recitato con burattini di legno scolpiti e con Tavà, simpatica maschera lariana, che ricopre il ruolo che un tempo fu di Gelindo, l’aiuto della Santa Coppia ed elemento risolutore in ogni scena.

Lo spettacolo fa parte della sezione Burattini di Natale della rassegna I Teatri dei bambini. BAMBINI. Prenotazione consigliata: www.midaticket.it/eventi/iteatrideibambini - adulti e bambini € 7- info: 035 211211 -375 547 8181 (WhatsApp) - [email protected] - www.iteatrideibambini.it

Domenica 5 dicembre

TEATRO DI LORETO

Largo Guglielmo Röntgen 4 – ore 16:30

La disfida di Natale

Ovvero oggi si narra la tristissima storia di quando la befana si arrabbiò con Babbo Natale Teatro d’attore per famiglie e bambini dai 4 ai 10 anni. A cura di Pandemonium Teatro

È possibile che la Befana sia molto molto molto arrabbiata con Babbo Natale? Triste ammetterlo, ma è così. È possibile che una così dolce nonnina trami nell’ombra per rubare a Babbo Natale il suo giorno di gloria? Che tristezza, purtroppo sì.E che attenti addirittura alla vita delle renne? Lo so, lo so, è tristissimo, ma è vero. E addirittura cerchi di coinvolgere Santa Lucia nell’imbroglio? Questa verità è la più triste di tutte!

Ma che spettacolo triste è mai questo? Triste? Chi ha detto che è uno spettacolo triste?Questo è lo spettacolo più divertente del mondo: e affinché le feste siano davvero buone feste, vi faremo piangere… dal ridere.

Prenotazione consigliata: www.vivaticket.com/it/tour/pandemonium-teatro/2889 - ingresso 7 € - apertura biglietteria un’ora e mezza prima dell’orario di inizio spettacolo – info: [email protected] (lun/ven 9:00 – 18:00) - 035 235039 (lun/ven 9:00 - 18:00 ; sab/dom 10:00-13:00 e dalle 14:30). Numero massimo di partecipanti: 148

Domenica 5 dicembre

LO SCHERMO BIANCO

Via Daste e Spalenga 15 – ore 16:30

Versi perversi

Proiezione cinematografica per tutti.

Di Jan Lachauer e Jakob Schuh. A cura di Lab 80 film

Tratti dall’omonimo libro di Roald Dahl illustrato da Quentin Blake, i due episodi di cui si compone Versi perversi presentano celebri personaggi delle fiabe tradizionali (Cappuccetto Rosso, Biancaneve e i sette nani, Jack e il fagiolo magico, Cenerentola e I tre porcellini) alle prese con colpi di scena inaspettati, che ribaltano le loro storie per crearne di nuove. Biancaneve riuscirà ad essere più furba della sua matrigna? La casa di mattoni sarà abbastanza resistente per proteggere i porcellini? Jack riuscirà a trovare il suo tesoro? Chi sposerà Cenerentola? Nulla di strano quindi se a narrare le vicende “realmente accadute” sia l’acerrimo nemico di Cappuccetto, un lupo dalla voce profonda e cavernosa (presa in prestito da Dominic West).

Prenotazione consigliata: https://lab80.18tickets.it/film/15997 - Intero: 6,50 € - Ridotto per i residenti del quartiere di Celadina e Boccaleone: 5,50 € - Soci Lab 80: 4,50 € - Carnet da 5 ingressi riservato ai soci: 18 € - www.lab80.it . Numero massimo di partecipanti: 138

8, 11 12 dicembre

TEATRO SAN GIORGIO

Via S. Giorgio 1/F – mercoledì 8 dicembre ore 15:00; sabato 11 dicembre ore 15:00 e ore 17:00; domenica 12 dicembre ore 15:00 e ore 17:00

La lanterna di Santa Lucia

Spettacolo teatrale per famiglie e bambini dai 3 anni.

A cura di Teatro Prova, con Romina Alfieri e Marco Menghini, regia di Francesca Poliani

Quella tra il 12 e il 13 dicembre è la notte dei desideri: i bambini hanno scritto le letterine e aspettano di ricevere i loro doni. Lucia è la Santa della luce, però i suoi occhi non vedono... come fa a consegnare i regali a tutti i bambini? La magia di Santa Lucia è nella luce della sua lanterna, con cui può illuminare ogni luogo, reale o di fantasia.

Acquisto biglietti: ticket.midaticket.it/teatrosangiorgio/Events - ingresso (posto unico) 6 € - info 035 4243079 – [email protected] – www.teatroprova.com. Numero massimo di partecipanti: 180

Sabato 11 dicembre

SPAZIO CAVERNA

Via Tagliamento 7 – ore 15:30

Tra le storie di Santa Lucia Spettacolo teatrale, consigliato dai 3 ai 10 anni.

A cura di Teatro Caverna

Un viaggio tra i racconti della tradizione legata alla santa della Luce: Santa Lucia. Raccontano gli attori le vecchie storie di un tempo. Le storie che fanno sognare, immaginare, pensare. Racconta chi viene a sentire la fiaba: porta l’attesa paziente, la speranza, il sogno.

Prenotazione obbligatoria: 389 1428833 - [email protected] - ingresso gratuito con tessera di Teatro Caverna (2 € annue). Numero massimo di partecipanti: 50

11 e 12 dicembre

TEATRO DI LORETO

Largo Guglielmo Röntgen 4 – ore 16:30

I segreti di Babbo Natale

Teatro d’attore per famiglie e bambini dai 3 ai 10 anni.

A cura di Pandemonium Teatro

A qualcuno di voi è mai capitato di incontrare un folletto aiutante di Babbo Natale? Non ancora? Non preoccupatevi. Prima o poi vi capiterà.

Qualcuno ha già avuto questa fortuna, durante un viaggio nelle fredde foreste del Nord, e ha così scoperto molti segreti che solo gli aiutanti di Babbo Natale conoscono: sulle letterine che i bambini scrivono, sulla preparazione dei regali e… anche sul carbone per chi non è stato troppo buono!

Nell’attesa di conoscere il folletto, gli spettatori potranno scoprire anche tante altre curiosità legate al Natale: sull’albero e le sue decorazioni, sulla Befana e i Re Magi, su Santa Lucia…

Prenotazione consigliata: www.vivaticket.com/it/biglietto/i-segreti-di-babbo-natale/167227 - ingresso 7 € - apertura biglietteria un’ora e mezza prima dell’orario di inizio spettacolo – info: [email protected] (lun/ven 9:00 – 18:00) - 035 235039 (lun/ven 9:00 - 18:00 ; sab/dom 10:00-13:00 e dalle 14:30). Numero massimo di partecipanti: 148

Sabato 11 dicembre

LO SCHERMO BIANCO

Via Daste e Spalenga 15 – ore 15:30

La Famiglia Addams 2

Proiezione cinematografica consigliata dai 5 ai 13 anni.

Di Greg Tiernan, Conrad Vernon, Laura Brousseau e Kevin Pavlovic. A cura di Lab 80 film

Morticia e Gomez vivono con turbamento la fase adolescenziale dei loro figli, Mercoledì e Pugsley, che crescendo si mostrano sempre più indifferenti alle cene di famiglia e sempre più interessati ai loro passatempi mostruosi. Per recuperare il rapporto decidono di organizzare un viaggio in camper che coinvolga tutta la famiglia, tranne Nonna Addams che resterà a fare la guardia alla grande casa dove troverà il modo di spassarsela. Con l’orribile camper stregato gli Addams si avventurano nei luoghi d’America più terrificanti, dove insieme a zio Fester ed al cugino IT vivranno spaventose avventure durante le quali, però, verranno turbati dalle stranezze di Mercoledì che si sente profondamente diversa dai suoi genitori. Come mai è tanto infastidita dalle loro egocentriche manifestazioni d’affetto? E chi sono i due sconosciuti che li seguono minacciosi?

Prenotazione consigliata: lab80.18tickets.it/film/15995 - Intero: 6,50 € - Ridotto per i residenti del quartiere di Celadina e Boccaleone: 5,50 € - Soci Lab 80: 4,50 € - Carnet da 5 ingressi riservato ai soci: 18 € - www.lab80.it . Numero massimo di partecipanti: 138

Domenica 12 dicembre

MUSEO DEL BURATTINO - CORTILE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Via T. Tasso 8 – ore 15:30

Ex Coelis Cantastorie e teatro di figura con musica dal vivo. Per tutti, dai 3 anni.

A cura di Associazione Arts, in collaborazione con Fondazione Ravasio - Museo del Burattino

Spettacolo di Compagnia In Volo, di e con Josephine Ciufalo, con musica dal vivo Sandro Martinotti

Il giorno di Natale un extraterrestre «naufraga» vagando sulla terra. È solo, impaurito e fatica a farsi comprendere. A un certo punto si imbatte in un piccolo carretto pieno di oggetti di ogni genere che esplora, curioso. Saranno proprio queste “piccole cose” a infrangere ogni barriera: piccoli e grandi doni del mondo degli umani che lui ricambierà con il dono della riconoscenza e che fungeranno da ponte tra mondi diversi; prima che le rotte dei voli stellari si ristabiliscano e ognuno torni a casa propria con le tasche e il cuore pieni di cose belle.

Lo spettacolo fa parte della sezione Burattini di Natale della rassegna I Teatri dei Bambini.

Prenotazione consigliata: www.midaticket.it/eventi/iteatrideibambini - adulti e bambini € 7 – il biglietto per lo spettacolo include la visita al Museo del Burattino – info: 035 211211 - 375 547 8181 (WhatsApp) - [email protected] - www.iteatrideibambini.it .

Sabato 18 dicembre

LO SCHERMO BIANCO

Via Daste e Spalenga 15 – ore 15:30

I Croods 2: Una nuova era

Proiezione cinematografica consigliata dai 5 ai 13 anni.

di Joel Crawford. A cura di Lab 80 film

La famiglia più preistorica del cinema è sopravvissuta a tutti i disastri, dalle zanne di bestie preistoriche alla possibile fine del mondo! Finalmente troveranno un paradiso idilliaco dove vivere felici e contenti. Ma una minaccia si cela dietro quel sogno: un’altra famiglia con cui fare i conti!

Prenotazione consigliata: https://lab80.18tickets.it/film/15996 - Intero: 6,50 € - Ridotto per i residenti del quartiere di Celadina e Boccaleone: 5,50 € - Soci Lab 80: 4,50 € - Carnet da 5 ingressi riservato ai soci: 18 € - www.lab80.it . Numero massimo di partecipanti: 138

la sala dello Schermo bianco

Sabato 18 dicembre

TEATRO DI LORETO

Largo Guglielmo Röntgen 4 – ore 21:00

Racconti di Natale, da Charles Dickens Teatro d’attore per adulti e adolescenti, dai 10 anni.

A cura di Pandemonium Teatro

Il personaggio di Ebenezer Scrooge continua a riaffiorare periodicamente nella memoria collettiva, soprattutto anglosassone, forse grazie al suo essere potente simbolo dell’ambivalenza di questa società: da una parte il singolo individuo che, nel nome della propria ed unica felicità correlata al denaro, è disposto a calpestare e ignorare gli altri esseri umani; dall’altra l’essere umano che si rende conto che, alla fin fine, solo un più generale benessere/pace/ felicità, può rassicurarlo sul suo stesso futuro.

Prenotazione consigliata: www.vivaticket.com/it/tour/pandemonium-teatro/2889 – ingresso 6 € ragazzi fino ai 18 anni; adulti 8 € - apertura biglietteria un’ora e mezza prima dell’orario di inizio spettacolo – info: [email protected] (lun/ven 9:00 – 18:00) - 035 235039 (lun/ven 9:00 - 18:00 ; sab/dom 10:00-13:00 e dalle 14:30). Numero massimo di partecipanti: 148.

Domenica 19 dicembre

TEATRO SAN GIORGIO

Via S. Giorgio 1/F – ore 10.45 per bambini da 1 a 4 anni; ore 15.00 e ore 17.00 per bambini dai 4 anni.

Racconti d’inverno

Spettacolo teatrale per famiglie e bambini.

A cura di Teatro Prova, con Chiara Carrara, Sofia Licini e Giusi Marchesi

Uno spettacolo all’aperto sui caldi racconti dell’inverno. Un evento speciale nel cortile del teatro S. Giorgio in cui gli spettatori sono invitati a partecipare portandosi... una coperta!

La mattina invece festeggeremo con i nostri spettatori più piccoli, con un evento pensato per loro che inizierà nel nostro cortile, ma che si sposterà subito all’interno del Teatro.

Acquisto biglietti: ticket.midaticket.it/teatrosangiorgio/Events - ingresso (posto unico) 6 € - info 035 4243079 – [email protected] – www.teatroprova.com. Numero massimo di partecipanti: 180

Domenica 19 dicembre

TEATRO DI LORETO

Largo Guglielmo Röntgen 4 – ore 16:30

Il caldo soffio del Natale

Il maldestro ciuchino cercherà di diventare l’animale di Natale

Teatro d’attore per famiglie e bambini dai 3 ai 10 anni.

A cura di Pandemonium Teatro

Il maldestro ciuchino cercherà di diventare l’animale di natale, travestendosi e fingendo qualità non sue. Le sue buffe imprese divertiranno il pubblico fino a che l’inganno sarà svelato. L’animale, dispiaciuto, troverà per il bambino l’azione più semplice e necessaria e un soffio caldo ci annuncerà finalmente «Natale».

Prenotazione consigliata: www.vivaticket.com/it/tour/pandemonium-teatro/2889 - ingresso 7 € - apertura biglietteria un’ora e mezza prima dell’orario di inizio spettacolo – info: [email protected] (lun/ven 9:00 – 18:00) - 035 235039 (lun/ven 9:00 - 18:00 ; sab/dom 10:00-13:00 e dalle 14:30). Numero massimo di partecipanti: 148

Domenica 19 dicembre

AUDITORIUM DI PIAZZA LIBERTÀ

Angolo via N.Duzioni 2 – ore 15.30

Il Natale del Meneghino.

Evviva il panettone Teatro di burattini. Per tutti, dai 3 anni.

A cura di Associazione Arts, in collaborazione con Fondazione Ravasio – Museo del Burattino

Spettacolo di Compagnia Burattini Aldrighi, di e con Valerio Saccà

La Principessa Diamantina è sempre malata, per guarirla, il Re Smeraldo cerca i tre Grandi Saggi. Appena arrivati a corte i loro buffi rimedi si rivelano fallimentari. Oscure presenze vivono nel castello del buon Re ma solo Meneghino e Arlecchino riusciranno a portare il lieto fine, a suon di bastonate! Una divertente commedia da gustare in famiglia e con una fetta di panettone.

Premio Ribalte di Fantasia 2018 come nuovo copione della tradizione.

Premio Ravasio 2020 a Valerio Saccà, giovane burattinaio che si dedica al recupero della maschera regionale di Meneghino.

Lo spettacolo fa parte della sezione Burattini di Natale della rassegna I Teatri del Bambini.

Prenotazione consigliata: www.midaticket.it/eventi/iteatrideibambini - adulti e bambini € 7 – info: 035 211211 - 375 547 8181 (WhatsApp) - [email protected] - www.iteatrideibambini.it .

Santa Lucia nei quartieri

Giovedì 9 dicembre

SPAZIO DI QUARTIERE CELADINA

Via Pizzo dei 3 Signori 2 – dalle ore 17:30 alle ore 19:30

Aspettando Santa Lucia e il Natale

Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni.

A cura di Asd Trebisonda

Un laboratorio gratuito per realizzare con le proprie mani magiche creazioni per le feste più attese dell’anno.

Prenotazione obbligatoria: modulo di iscrizione da consegnare il giorno dell’evento – info: [email protected] – 035 295215 (lunedì e mercoledì 15.30-18.30, giovedì 14.30 - 18.30, martedì e venerdì 9-12). Numero massimo di partecipanti: 12.

Sabato 11 dicembre

BIBLIOTECA TIRABOSCHI

Via San Bernardino, 74 – ore 16:00

L’arrivo di Santa Lucia

Incontro con gli illustratori Andrea Antinori e Marta Lonardi. Consigliato a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, accompagnati da un adulto.

A cura del Sistema Bibliotecario Urbano

Andrea è un illustratore premiato in contesti internazionali, noto in Italia per le brillanti pubblicazioni con Corraini editore. Nelle sue opere la letteratura si fa divulgazione e la realtà fantasia. Racconta di balene, lemuri, di pioggia e piante e oggi, con Marta, ci parla dell’arrivo di Santa Lucia. La sua versione della storia, in un crescendo di impazienza e di emozione, contagerà tutta la città.

Prenotazione obbligatoria: entro il 10.12.2021 - [email protected] - 035 399192 (lun-sab dalle 9 alle 17). Numero massimo di partecipanti: 20.

