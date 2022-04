La pandemia «economica»: nel 2020 redditi calati di 559 euro a Bergamo - Tutti i dati nazionali

I dati nazionali

La classifica dei 10 comuni più ricchi d’Italia

Con un reddito di 44.684€ pro capite, Basiglio (MI) occupa il primo posto nella top ten 2020 dei comuni più ricchi d’Italia, guadagnando una posizione rispetto all’anno scorso. Seguono Cusago (MI) e Torre d’Isola (PV), rispettivamente in seconda e terza posizione (terza e quinta l’anno precedente). Tra le novità del 2019, l’entrata in top ten di San Donato (MI) e Galliate Lombardo (VA) – che guadagnano entrambi 5 posizioni – e di Milano (MI), che passa dall’undicesima posizione del 2019 alla nona del 2020.

La classifica dei 10 comuni che hanno perso più reddito

Capoluoghi: il triangolo Milano-Bergamo-Monza si conferma il più ricco d’Italia

Posizioni invariate per quanto riguarda il podio dei capoluoghi di provincia più ricchi: Milano (31.778 €), Monza (28.265 €) e Bergamo (27.243 €) occupano le prime tre posizioni anche nel 2020 nonostante ciascuno abbia perso reddito, rispettivamente -552 € Milano, -495 € Monza e -434 € Bergamo. Tra le variazioni in top ten: Parma guadagna una posizione, superando Bologna e attestandosi al settimo posto; Modena perde una posizione chiudendo la classifica e Bolzano entra nei primi dieci piazzandosi al nono posto, facendo uscire Lecco dalla top ten.

Reddito Pro Capite per regione: invariata la classifica, ma quasi tutte perdono

A livello regionale, la classifica rimane invariata rispetto all’anno precedente: fatta eccezione per Basilicata e Sicilia che si invertono di posizione (rispettivamente 16° e 17° posto), anche nel 2020 le cinque Regioni«più ricche» d’Italia restano Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Lazio e Piemonte. I n fondo alla classifica, alle ultime tre posizioni, si confermano Puglia, Molise e Calabria. In termini di reddito medio, fatta eccezione per Abruzzo, Basilicata e Molise, tutte le regioni registrano una riduzione di reddito rispetto al 2019, prima fra tutte la Lombardia (-477 €) seguita da Toscana (-471 €), Valle d’Aosta (-439 €) e Veneto (-414 €).

La crisi dei grandi centri: sopra i 250mila abitanti perdono in media oltre 400 euro

Analizzando i dati tenendo in considerazione l’ampiezza del centro, inteso come numero di residenti, si conferma il reddito medio sostanzialmente più alto nei grandi centri urbani rispetto ai Comuni con meno di 5.000 abitanti. Come nel 2019 ma con maggior intensità, sono le grandi città a soffrire in modo particolare, registrando una riduzione del reddito medio di 403 €.