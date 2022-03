La sottoscrizione «Un aiuto per l’Ucraina»corre: a un passo da quota 600mila euro

La sottoscrizione ha rafforzato anche l’alleanza tra enti e istituzioni: dopo l’apertura della raccolta fondi, il fronte si è ampliato grazie alla partecipazione di Ascom Confcommercio, Bergamonews, Confindustria, Università degli Studi, Confcooperative e Ance, l’Associazione dei costruttori edili. Nei prossimi giorni i primi fondi saranno distribuiti sul territorio per dare un sostegno alle comunità che hanno ospitato i primi profughi. «Nel frattempo stiamo continuando ad accogliere in seminario chi arriva in questi giorni – ha aggiunto don Trussardi –. Già 13 parrocchie della provincia hanno iniziato ad ospitare le famiglie e pian piano iniziano ad integrale nel vissuto della loro comunità. Anche questo è un gesto di carità: non basta infatti dare un tetto a queste persone, serve anche la presenza di qualcuno che sappia dare loro quel calore e quella presenza di cui hanno tanto bisogno». Da martedì ad esempio l’oratorio di Città Alta con il curato don Matteo Bartoli, ha iniziato l’animazione per le persone accolte in seminario.