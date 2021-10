La visita al Papa Giovanni, Moratti conferma: 55 milioni per l’ottava torre dell’ospedale La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia in visita all’ospedale Papa Giovanni XXIII. La progettazione a partire dal 2023.

Si è tenuta nella mattinata di venerdì 22 ottobre la visita istituzionale all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo della vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. Alle 10 nell’hospital street dell’ospedale è stata accolta dalla direzione dell’Asst Papa Giovanni XXIII con a capo la direttrice generale Maria Beatrice Stasi.

La visita è stata un’occasione per rendere omaggio e mostrare vicinanza all’ospedale simbolo della lotta al Covid-19: la vicepresidente è stata accompagnata alla Torre 1 per visitare la Patologia Neonatale in cui, solo nel 2020, sono stati curati oltre 500 neonati. A seguire la delegazione ha potuto visitare il blocco operatorio dove avvengono gli interventi di cardiochirurgia, i trapianti, gli interventi chirurgici eseguiti in emergenza e tutta la chirurgia toraco - addominale. La Moratti ha poi visitato la piattaforma di chirurgia robotica.

La vicepresidente di Regione Lombardia ha anche affrontato il futuro parlando di progetti e finanziamenti: in primis ha confermato i fondi destinati all’ampliamento della Torre 8, destinata all’oncoematologia, per un importo complessivo di 55 milioni di euro. La progettazione dovrebbe partire dal 2023.

