Lanciano droga dalla finestra

A Mozzo arrestati quattro giovani I Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato quattro persone, fra i 24 e i 25 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di un’ingente quantitativo di cocaina e hashish pronto all’uso, che hanno tentato di disfarsi lanciandolo dalla finestra.

È successo nella tarda serata di martedì 31 marzo: ii Carabinieri della Stazione di Curno sono intervenuti in via Lecco, a Mozzo, presso un appartamento - ufficialmente disabitato - al quarto piano di un condominio, dove in realtà vivevano quattro uomini, due 24enni e due 25enni, tutti irregolari e con precedenti specifici in materia di droga.

I militari stavano tenendo sotto controllo la casa da tempo e quando i quattro hanno capito di essere stati scoperti, sperando di eludere il controllo dei Carabinieri, hanno lanciato da una finestra dell’appartamento 3 involucri contenenti circa 80 dosi di cocaina, recuperati in un prato dai militari.

In totale, nel corso della perquisizione dell’abitazione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 100 grammi di cocaina, 5 grammi di hashish nascosti nelle scarpe indossate da uno dei malviventi, materiale vario atto al confezionamento e 1.2540 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Al termine dell’operazione, le quattro persone sono state arrestate e trasferite in carcere a Bergamo.

