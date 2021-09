Le nuvole non fermano la Millegradini, ecco i vincitori e nuove foto della manifestazione Si sono trovati alle 7.30 del mattino, sono partiti dalla sede de L’Eco di Bergamo e hanno percorso ben 16 km su un totale di 80 metri di dislivello. Gli iscritti alla Bergamo City Trail Millegradini, 70 coppie e 84 singoli, sono stati i primi a inaugurare la terza giornata della Millegradini 2021.

Noncuranti delle previsioni meteo, che promettevano pioggia, i runner hanno affrontato vicoli e scalette, aiutati dalle indicazioni e dal tifo dei Mountain Mates. I volontari del gruppo, giovanissimi appassionati di trekking e di montagna, hanno indossato la loro maglietta arancio flou e hanno accompagnato gli atleti fino al momento delle premiazioni, in Fara.

La vittoria della gara a coppie, per la sezione maschile, è andata ad Roberto Antonelli e Marco Zanga. Tra le runner hanno prevalso invece Teresa Mustica e Monica Casiraghi. Fabio Agazzi e Vivienne Bonzi, i più veloci nelle prove individuali, hanno ricevuto la loro medaglia direttamente da colui che le ha realizzate, lo scultore Carlo Scarpanti. Vincitori della gara a coppie mista Chiara Milanesi e Maurizio Sigismondi.

I vincitori a coppia maschile e femminile

Hanno presenziato alle premiazioni l’assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo Stefano Zenoni, e il presidente di Atb Enrico Felli, grandi sostenitori della manifestazione.

I vincitori coppie miste

I vincitori cronoscalata

In tantissimi agli stand de L’Eco di Bergamo

La gioia dei piccoli partecipanti

Una foto di gruppo con i volontari della Mountain Mates

Millegradini, come ogni anno, è stata anche Zerogradini: grazie alla collaborazione di più di quaranta associazioni legate agli ambiti culturali e sociali, si è creato un percorso assistito adatto anche a chi presenta disabilità motorie. Proprio in quest’ottica, durante le premiazioni della BCT Millegradini, gli organizzatori della manifestazione hanno consegnato un assegno di 1000 € all’associazione Maite e al Progetto Case della Rete Socio-educativa di Città Alta, che hanno recentemente reso accessibile con una pedana il Parco della Crotta in Città Alta.

