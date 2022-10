L’Europa per la scuola: 91,5 milioni in Bergamasca - Video e infografica

Più scuole, più sicure e soprattutto più attrezzate, interattive e al passo con la tecnologia che cambia. L’anno scolastico che si è aperto da qualche settimana è quello che in assoluto gode del piano d’investimenti più massiccio di sempre, grazie ad oltre 5 miliardi di euro di finanziamenti in arrivo dal Pnrr in tutta Italia. Ne beneficeranno gli istituti di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino alle superiori. Due i filoni principali attraverso i quali transiterà questa enorme quantità di denaro, il «Piano Scuola 4.0», del valore di 2,1 miliardi, e il fondo per il finanziamento di progetti di costruzione, ampliamento e riqualificazione di asili nido e scuole per l’infanzia, da cui arriveranno altri tre miliardi di euro.

I fondi sono stati assegnati attraverso un piano di riparto in base al numero delle classi di ogni scuola

Nidi e scuole materne

Anche gli istituti della provincia di Bergamo rientrano a pieno titolo tra i destinatari di questi finanziamenti messi a disposizione dall’Europa attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La fetta più consistente riguarda senz’altro nidi e scuole materne, con un «assegno» di 63,3 milioni di euro. Altri 28,3 milioni, per un totale dunque che supera i 91,5 milioni di euro, arriveranno invece per il «Piano Scuola 4.0». Il Governo ha deciso di destinare queste risorse a progetti di innovazione didattica, sotto l’ombrello di quelli che dovranno essere gli interventi che accompagneranno il Paese nella cosiddetta transizione tecnologica e digitale. Si parla, solo per la provincia di Bergamo, di decine di piccoli e grandi progetti che contribuiranno da qui ai prossimi 2-3 anni di avere lezioni più interattive e studenti più coinvolti. Come? Trasformando le classi e laboratori tradizionali (100mila è l’obiettivo a livello nazionale) in ambienti innovativi di apprendimento, adatti anche alle professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo. In altre parole, spazi di apprendimento flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’interazione tra docenti e alunni.

Le scuole non saranno lasciate sole nella gestione di questi fondi: a loro disposizione ci saranno strumenti infatti di accompagnamento, come il gruppo di supporto al Pnrr allestito per l’occasione dagli Uffici scolastici regionali.

Nuovi ambienti

Nel contenitore «Next generation classrooms», ogni scuola del primo e del secondo ciclo, potrà trasformare, secondo le stime del ministero dell’Istruzione, almeno la metà delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e acquistando arredi mobili e attrezzature digitali per una didattica nuova, a misura delle singole esigenze. Saranno gli stessi istituti, nell’ottica dell’indipendenza scolastica, a scegliere come destinare i fondi: il Piano predisposto dal Governo prevede la possibilità di costituire gruppi di progettazione che coinvolgeranno progettisti, docenti e studenti per il disegno degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali, per la progettazione didattica per la previsione di misure di accompagnamento nell’utilizzo degli spazi didattici modificati.

