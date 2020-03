Limitazioni e attuazione del decreto

Polizia e carabinieri hanno avviato i controlli Pattuglie di Polizia e carabinieri in campo sul territorio provinciale per verificare il rispetto delle limitazioni imposte dal Governo per inibire la diffusione del contagio del virus.

Le Forze dell’Ordine sono impegnate dalla mattinata di lunedì 9 marzo con tutti i mezzi a loro disposizione per controllare le strade del territorio provinciale (ecco chi può circolare). Agenti e militari hanno attivato le perlustrazioni per verificare l’attuazione del decreto del Governo in materia di contenimento della diffusione del coronavirus.

Ecco quello che si può e non si può fare.

Le volanti della polizia stradale presidiano i caselli e le aree di servizio autostradali, mentre i carabinieri effettuano controlli a campione su tutte le strade della provincia con le loro pattuglie in circolazione quotidiana.

I mezzi sono limitati rispetto alla vastità del territorio, per questo motivo si fa appello al senso civico di tutti perchè in campo c’è la salute pubblica. L’invito, dunque, è quello di attenersi in maniera rigorosa alle normative.

