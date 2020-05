Covid, a Bergamo +144 casi positivi

I decessi in provincia sono 3 Il punto sulla situazione nella nostra Regione sull’emergenza covid-19. I dati aggiornati dello sviluppo della pandemia. A Bergamo balzo in alto dei contagi che risalgono: +144. Ma rimane confortante il dato sui decessi : +3 per un totale ufficiale di 3.069.

Anche martedì 19 maggio diretta dalla sede di Regione Lombardia per fare il punto sulla situazione dell’emergenza covid. In conferenza stampa interverrà l’assessore agli Enti Locali e alla Montagna Massimo Sertori.

I dati dei contagi odierni e la differenza con il giorno precedente:

I dati di Bergamo fanno un balzo in alto dei contagi rispetto a ieri che erano 20, oggi sono 144, ma il numero si spiegherebbe con un il maggior numero di tamponi effettuati. Ma il dato da tenere maggiormente in considerazione è quello dei decessi che rimane in linea con quello dei giorni scorsi: +3 (ieri era +1), il totale ufficiale nella nostra provincia sale a 3.069.

- i tamponi effettuati: 596.355 (+14.918)

- i casi positivi sono: 85.481 (+462)

- i guariti: 36.082 (+167)

- in terapia intensiva: 244 (-8)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.426 (-56)

- attualmente positivi: I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

MI: 22.324 (+102) di cui 9.444 (+49) a Milano citta’

BG: 12.607 (+144)

BS: 14.199 (+41)

CO: 3.646 (+13)

CR: 6.335 (+12)

LC: 2.687 (+39)

LO: 3.369 (+16)

MN: 3.294 (+3)

MB: 5.338 (+42)

PV: 5.047 (+25)

SO: 1.378 (+9)

VA: 3.401 (+9)

e 1.856 in corso di verifica.

Segui qui il video integrale della conferenza stampa.



Ecco le tabelle riassuntive die casi di oggi.

dati

