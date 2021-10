L’Università di Bergamo festeggia in Fiera i suoi studenti laureati con il «Graduation Day» -Video Sabato 9 ottobre nei padiglioni della Fiera di Bergamo la consegna dei diplomi ai laureati.

Consegna dei diplomi di laurea per gli studenti dell’Università di Bergamo che per l’occasione ha occupato i giganteschi padiglioni della Fiera di Bergamo. Il cosiddetto «Graduation day» è andato in scena sabato 9 ottobre, centinaia di studenti distanziati e con la mascherina hanno partecipato alla festa che è stata ancora più emozionante perchè ha permesso ai ragazzi di ritrovarsi insieme dopo un anno e mezzo di Dad.

Guarda il video e le foto della giornata.

La gioia degli studenti che hanno potuto incontrarsi di nuovo alla fine del loro percorso di studi.

Il rettore Remo Morzenti Pellegrini con una studentessa

(Foto by Yuri Colleoni)

GRADUATION DAY

GRADUATION DAY

GRADUATION DAY

GRADUATION DAY

GRADUATION DAY

