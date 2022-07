L’Università di Bergamo in lutto per Marco Sirtori, docente di letteratura morto a 55 anni

Una passione per la musica jazz e per la letteratura, è morto improvvisamente dopo una breve malattia Marco Sirtori, professore Associato di Letteratura italiana contemporanea dell’Università degli Studi di Bergamo.

È lo stesso Ateneo ad annunciarlo con profonda costernazione sul suo sito internet: «Studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e ausiliario si uniscono al dolore per una perdita tanto grave. Professore di Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere e componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il professor Sirtori lascia di sé un ricordo indelebile nella nostra comunità».

Anche il Rettore dell’Ateneo Sergio Cavalieri sul suo profilo Facebook ha voluto ricordare così l’amico e collega Marco Sertori: « Caro Marco, purtroppo non avremo modo di dare seguito a quello che ci eravamo promessi di fare . Un momento, al di fuori dei nostri canoni accademici, in cui ascoltare, insieme a colleghi e studenti, le tue cover più famose, i tuoi brani più ascoltati.

Avrei voluto farlo in occasione dello scambio di auguri dello scorso Natale, ma non ci siamo riusciti perché non abbiamo avuto modo di organizzarlo in tempo utile. Un grande rimpianto e un forte dolore per aver perso prematuramente un collega che lascerà un profondo vuoto nel nostro Ateneo. Cercheremo di renderlo più lieve serbando memoria e traendo esempio da quanto hai fatto e dato per tutti noi».