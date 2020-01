L’incidente di via Zanica (Foto by Bedolis)

Malore in auto, finisce contro un palo

Via Zanica, 61enne in ospedale Autodistrutta e palo della luce abbattuto lunedì mattina 13 gennaio in via Zanica, a Bergamo.

Stava viaggiando a bordo della sua Bmw X1 in direzione di Zanica quando si è sentito male e ha perso controllo della sua auto andando a sbattere contro un palo della luce e il marciapiede. Incidente in via Zanica, a Bergamo, lunedì mattina 13 gennaio intorno alle 10.30: l’uomo, di 61 anni e residente a Scanzorosciate, è stato trasportato all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Sul posto la Polizia locale di Bergamo con i Carabinieri: lo schianto ha causato rallentamenti alla viabilità su una via già di per sè trafficata.

