Malore mentre è alla guida del camion

Grumello, grave un uomo di 60 anni Si è accasciato mentre era sul suo camion, probabilmente un malore che si è verificato mentre l’uomo era alla guida del suo mezzo pesante.

Un uomo di 60 anni è in condizioni gravi dopo essersi sentito male a Grumello del Monte: il malore poco dopo le 10 di giovedì 13 agosto in via Lega Lombarda.



Il 60enne, un autotrasportatore italiano originario di San Benedetto del Tronto, stava guidando il suo camion, di proprietà della ditta di autotrasporti per cui lavora, verso Bergamo: improvvisamente ha capito di non stare bene e ha sterzato il mezzo verso il guard-rail.

Danneggiato il camion, che ha proseguito per circa 200 metri contro il guard-rail, il mezzo pesante ha urtato anche un palo delle luce dal quale è caduta la lampada: fortunatamente non ha colpito nessun’auto nè persona, finendo sulla carreggiata.



I vigili del fuoco di Dalmine sono intervenuti per estrarre l’uomo dall’abitacolo del camion, sul posto i mezzi di soccorso: un’automedica e un’ambulanza che ha trasportato il 60enne al Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi.

Sul luogo del malore, immediato l’intervento dei tecnici della Provincia di Bergamo per il ripristino del palo della luce con la messa in sicurezza della carreggiata.

