«Maria ci aiuti in questo momento»

Segui alle 17.30 il rosario con il vescovo Oggi pomeriggio alle 17.30 il vescovo reciterà (a porte chiuse) il rosario nel Santuario dell’Addolorata. Diretta su Bergamo Tv e sul nostro sito web.

Dopo la Liturgia della seconda domenica di Quaresima, che ha raggiunto i fedeli nelle loro case attraverso Bergamo Tv che domenica mattina ha trasmesso in diretta la Messa, concelebrata con i sacerdoti dell’Unità pastorale di Città Alta, oggi pomeriggio una preghiera speciale con il vescovo di Bergamo.

Alle 17.30 nel Santuario dell’Addolorata della parrocchia di Santa Caterina monsignor Beschi reciterà, a porte chiuse, la preghiera del rosario che sarà trasmesso in diretta tv su Bergamo Tv e sul nostro sito de L’Eco di Bergamo. «Pregherò per voi e con voi – ha spiegato - per la salute del nostro popolo, per i malati, gli operatori sanitari, le autorità. Quella del rosario è la preghiera che rivolgiamo alla Vergine che la comunità cristiana invoca nei momenti particolarmente difficili».

