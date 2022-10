Martedì 1°novembre è l’ultimo giorno della Fiera Campionaria. Mandaci le tue foto

La «fiera delle fiere» multisettoriale di Promoberg chiuderà i battenti come da tradizione il 1° novembre, festa di Ognissanti alle 19. Per agevolare imprese e famiglie è stato confermato l’ingresso gratuito. Parcheggio 4 euro.

Sui 15mila metri quadrati al coperto del polo fieristico sono rappresentati al meglio, come avviene da oltre quattro decenni, il commercio, l’economia, il costume e la storia del territorio, non solo orobico. Sono infatti ben 14 le regioni italiane rappresentate dalle 170 imprese espositrici, a cui si aggiungono quattro stati esteri (un espositore a paese): Croazia, Ecuador, Pakistan e Tunisia.

Grande interesse per tutta l’area espositiva, con un’attenzione in più per i temi legati a pianeta casa (risparmio energetico, ristrutturazioni, arredamento e complementi d’arredo, serramenti), enogastronomia, abbigliamento, automotive, benessere e tempo libero. Molto gettonati anche gli eventi collaterali, tra cui spiccano ‘Mattoncini a Bergamo’ (evento dedicato al mondo LEGO®) e Fieramente Birra, con protagonisti i microbirrifici artigianali.

La quinta edizione di Fieramente Birra sta confermando il grande interesse per uno dei fenomeni di successo del beverage degli ultimi tempi. A completare l’offerta, anche le degustazioni di piccanti specialità street food messicane. Per chi desidera passare una bella giornata alla Campionaria, a disposizione anche il self-service del polo fieristico di via Lunga e un ristorante tipico tirolese. Molto visitato anche lo stand allestito dall’Agenzia delle Dogane di Bergamo, che oltre ad informare sul contrasto alla contraffazione, mette in mostra numerosi oggetti e produzioni ‘false’, tra cui spicca una grossolana riproduzione di una ‘storica’ Ferrari Dino 196 S.

Tanta curiosità e un pizzico di emozione con i simulatori (Frecce Tricolori e Cessna) a cura dell’associazione Arma Aeronautica di Bergamo, che proprio alla Campionaria e in anteprima dà inizio alle iniziative in programma per festeggiare i cent’anni dell’Aeronautica Militare (1923-2023) e per l’esposizione (con possibilità di acquisto) di fossili e reperti paleontologici, a cura dalla società bergamasca Paleobusiness.

Mandaci le tue foto