Masterclass di giornalismo con Coorious, l’intervista a Williams Padura Diaz

Bruno Bonassi, vicecaporedattore de L’Eco di Bergamo, intervista Williams Padura Diaz

L’incontro è stato un’occasione, per gli aspiranti giornalisti, iscritti alla Masterclass di Coorious, di poter imparare a fare domande e condurre un’intervista. Cosa chiedere? Cosa è meglio non chiedere? Gli allievi sono stati divisi in tre gruppi e hanno vissuto tutto il procedimento che porta, dall’acquisizione delle informazioni riguardo il soggetto da intervistare, in questo caso il giocatore di pallavolo Williams Padura Diaz, fino all’intervista stessa, realizzata da un allievo per ogni gruppo dopo aver scelto le domande coi compagni. Tantissime domande di sport e vita privata. A guidare i ragazzi il vice caporedattore de «L’Eco di Bergamo», Bruno Bonassi e la coordinatrice della scuola di giornalismo Fiorella Carminati.