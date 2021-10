Medici di base: al via il corso triennale di formazione con Ats Bergamo

I 25 corsisti per la formazione specifica in Medicina generale

Ha preso il via nella giornata di giovedì 14 ottobre in Ats Bergamo il corso di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2020/2023 (si tratta dei corsisti che termineranno nel 2024 a causa dell’anno del Covid che ha pregiudicato il regolare andamento del corso stesso). Ad accogliere i 25 corsisti i rappresentanti di Ats Bergamo, delle tre Asst (Papa Giovanni XXIII, Est e Ovest), di Polis Lombardia e dei rappresentanti del privato accreditato, il presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo.

Il corso, finalizzato alla formazione dei medici di base, dura 36 mesi, prevede 3.200 ore di tirocinio pratico (nelle Asst e nel privato accreditato, nelle Rsa e sul territorio), e 1.600 ore di tirocinio teorico. Coordinatrice didattica è Anna Pozzi, mentre il direttore del polo didattico è il direttore generale di Ats Bergamo, Massimo Giupponi.

«Con questo corso proseguiamo nell’azione di formazione dei medici di medicina generale di cui il sistema sanitario territoriale (ma anche regionale e nazionale) ha un estremo bisogno – commenta Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo –. La pandemia da Covid19 ha mostrato con evidenza quanto questi professionisti siano essenziali per una sanità migliore e più capillare anche nell’ottica di quanto previsto dal Pnrr (Piano nazionale resistenza resilienza) per la sanità. Auguro a questi giovani dottori e dottoresse un proficuo percorso nei presidi della Bergamasca in cui si troveranno a far pratica e spero che si innamorino del nostro territorio decidendo, alla fine del percorso, di stabilire qui il loro futuro professionale».

