Meningite, altro caso sospetto nel Sebino

In corso gli accertamenti L’uomo è ricoverato al Papa Giovanni sotto controllo non in condizioni critiche.

In un paese del Sebino è stato riscontrato un altro caso di meningite, sono in corso accertamenti, ma la persona coinvolta non è in pericolo di vita, è ricoverata al Papa Giovanni.

Si tratterebbe quindi il sesto caso che si è verificato nella zona, dopo i quattro accertati di meningococco di tipo C e uno di tipo B.

Sono già state effettuate oltre 20 mila vaccinazioni nel territorio interessato.

