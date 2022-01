Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: «Ci separiamo, ma continueremo un percorso comune per le nostre figlie» Un annuncio ufficiale tramite Ansa e la richiesta di rispettare la loro privacy.

«Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita.Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso» Così, con una nota all’Ansa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciano la loro separazione.

A Bergamo nel giorno delle nozze

Michelle e Tomaso sono volti noti a Bergamo per la loro residenza in Città Alta. Si erano sposati proprio nella nostra città, nella Sala dei Giuristi del Palazzo della Ragione, il 10 ottobre del 2014 con una grande folla in Piazza Vecchia che aveva accolto la coppia e i tanti ospiti vip.

