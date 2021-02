Monopattini e obbligo del casco

Bettoni: serve regolarizzare la situazione L’Aci di Bergamo torna sulla questione sicurezza dei monopattini,. Proprio di lunedì 8 febbraio la tragica notizia della morte di una donna di 34 anni, travolta da un camion a Genova, mentre stava guidando un mezzo elettrico.

«Il problema dei monopattini andrebbe collocato nel più vasto, complessivo e anche urgente problema della sicurezza stradale d a tale riguardo l’Aci da tempo va sollecitando che va trovata una regolamentazione», così Valerio Bettoni, presidente dell’Automobile Club Bergamo, inserendosi nel dibattito innescato dal caso di Firenze sull’obbligatorietà di indossare il casco per chi guida un monopattino elettrico.

Nella città gigliata il sindaco ha introdotto pesanti multe differenziate tra centro abitato (da 42 a 173 euro) e fuori (da 87 a 344 euro). È una tematica calda, che è all’esame in molte grandi città, per esempio a Milano dove sono avvenuti numerosi incidenti alcuni dei quali molto gravi. Nella giornata di lunedì 8 febbraio una donna di 34 anni è morta a Genova dopo essere stata investita da un camion mentre era alla guida di un monopattino elettrico. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della sezione infortunistica della polizia locale che sta passando al setaccio le telecamere della zona e raccogliendo eventuali testimonianze. La vittima, che indossava il casco, era sposata e con figli. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno provato senza successo a rianimare la donna, deceduta per la gravità delle ferite riportate. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 46 anni, è risultato negativo al test per l’alcol e le sostanze stupefacenti.

«Sono passati mesi – riprende Bettoni – da quando uscì il decreto governativo, su cui intervenimmo subito auspicando interventi e correttivi concordati e non episodici o isolati. Non si può rimanere spettatori di fronti a rischi che corrono tutti gli utenti della strada nell’incolumità personale, dai pedoni ai giovani e meno giovani che scelgono i monopattini elettrici negli spostamenti ai conducenti degli altri automezzi. Dobbiamo impegnarci per abbassare al massimo i rischi della circolazione e l’Aci si batte per far crescere il livello di sicurezza generale».

