MyLab Carnovali, il nuovo laboratorio per persone adulte con disabilità - Foto

Con quest’apertura, i Laboratori socio-educative, gestiti dalla Cooperativa Sociale L’Impronta, che rientrano nella co-progettazione per la co-gestione del servizio per le persone disabili e le loro famiglie del Comune di Bergamo con il Consorzio Solco Città Aperta ed il Consorzio Ribes, tornano ad avere due sedi distinte diventano due; durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria infatti il Laboratorio, che storicamente era collocato presso l’Oratorio della Malpensata non più agibile causa l’emergenza Covid, ha svolto le sue attività nella sede dell’altro, il Clab - Casa dei Laboratori, di Via Buratti 4 a Redona.

A questi si aggiunge Play Time, progetto di arti espressive, artistiche e di tempo libero intelligente a favore delle persone con disabilità, promosso dal Comune di Bergamo e gestito dalla Cooperativa Sociale L’Impronta ed aperto a maggio dell’anno scorso presso il CTE di S. Tomaso grazie ad un’altra importante collaborazione con l’Associazione I Pellicani ODV.

I Laboratori socio-educativi sono un servizio diurno, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, e si rivolgono a persone con disabilità adulta con l’obiettivo di offrire attività in grado di rispondere al meglio alle caratteristiche personali dei singoli ospiti. Per questa ragione, vi è uno stretto raccordo tra con i servizi sociali, gli specialisti di riferimento e i caregivers in modo che il progetto di vita di ciascuno sia al centro del percorso.

All’interno dei Laboratori, in una dimensione di gruppo, vengono svolte attività artistiche, ricreative, espressive e di movimento, alcune delle quali condotte da esperti ingaggiati ad hoc e da volontari, in affiancamento al personale educativo. Grande attenzione viene posta al benessere del singolo, ai suoi tempi, alle sue esigenze oltre che alla dimensione relazionale e di connessione con la comunità.

mylab In particolare, presso MyLab Carnovali sono presenti complessivamente 17 persone con diverse disabilità di età compresa tra i 18 e 65 anni di età, che si alternano durante la settimana formando gruppi giornalieri di massimo 8 persone seguite da 2 operatori e volontari per ogni turno.

Oltre alle attività previste in sede, numerose sono le iniziative svolte in esterno coerentemente con la scelta di dialogare il più possibile con il quartiere e il territorio.