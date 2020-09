Nasconde la coca nel tubo della cucina

Blitz dei carabinieri, 38enne finisce in cella Grumello del Monte, i militari insospettiti dal via vai nella casa sono intervenuti per una perquisizione. Sequestrati 250 grammi di cocaina e contanti.

I carabinieri della stazione di Grumello del Monte con la collaborazione delle unità cinofile di Orio al Serio hanno arrestato un uomo, 38enne incensurato, trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina, denaro e materiale per il confezionamento. Nella serata di mercoledì 16 settembre, i militari dell’Arma, a conclusione di un’indagine mirata scaturita da un via vai anomalo in un’abitazione di Grumello del Monte, hanno fermato e perquisito l’uomo, di origine albanese, trovandolo in possesso di circa 250 grammi di cocaina. In particolare, la droga è stata trovata all’interno di un calzino ripieno di riso, nascosto all’interno di un tubo dell’areazione della cucina. Durante il controllo, i militari hanno inoltre trovato materiale per il confezionamento delle dosi e circa 550 euro in contanti, sequestrati poiché ritenuti proventi di spaccio. Al termine delle attività, l’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Bergamo.

